A partir desta segunda-feira, 19 de agosto, às 12h, inicia o período de inscrições para o vestibular 2025 da Fuvest, destinado à seleção de novos alunos para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) no próximo ano. Os interessados terão até o meio-dia de 8 de dezembro para preencher o formulário de inscrição e um questionário socioeconômico no site da Fuvest. A taxa de inscrição é de R$ 211,00.

Caso o pedido de isenção de taxa tenha sido negado ou não tenha sido solicitado, os candidatos precisarão pagar o valor de R$ 211 e completar sua inscrição no site da Fuvest. É possível verificar a aceitação do pedido de isenção ou redução de taxa também no mesmo endereço online.

A USP oferece um total de 8.147 vagas para o vestibular da Fuvest, divididas da seguinte forma: 4.888 vagas para ampla concorrência (AC), 2.053 para pessoas egressas de escolas públicas (EP) e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas (PPI). Além dessas vagas, há 1.500 destinadas ao Enem-USP e 1.500 ao Provão Paulista Seriado, distribuídas nas três categorias mencionadas.

Cursos e Inscrição

Os candidatos devem escolher uma carreira entre ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas e indicar até quatro cursos em ordem de preferência, com exceção dos cursos de música (São Paulo e Ribeirão Preto), para os quais é permitido escolher apenas um curso. A USP oferece 184 cursos de graduação em 43 campi.

Para se inscrever online, siga os passos abaixo

Acesse a página do candidato no site da Fuvest.

Preencha o formulário com dados pessoais e crie uma senha de acesso.

Faça o upload de uma foto de rosto para reconhecimento facial.

Informe se necessita de condições especiais para realizar a prova e anexe documentos comprobatórios.

Indique se concorrerá às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas (EP ou PPI).

Escolha a carreira e até quatro cursos.

Informe sua escolaridade e a cidade onde prefere realizar a prova.

Complete o questionário socioeconômico e cultural.

Após preencher todos os dados, o sistema gerará um boleto para pagamento da taxa de inscrição de R$ 211.

Calendário Fuvest 2025

Período de inscrição: 12h de 19/ago até 12h de 08/outubro/2024

Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 01/novembro/2024

Prova da 1ª fase: 17/novembro/2024

Divulgação dos convocados para a 2ª fase: 02/dezembro/2024

Provas da 2ª fase: 15 e 16/dezembro/2024

Divulgação da primeira lista de aprovados: 24/janeiro/2025

Livros obrigatórios para o vestibular 2025

Marília de Dirceu - Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba - Machado de Assis

Os Ratos - Dyonélio Machado

Alguma Poesia - Carlos Drummond de Andrade

A Ilustre Casa de Ramires - Eça de Queirós

Nós Matamos o Cão Tinhoso! - Luís Bernardo Honwana

Água Funda - Ruth Guimarães

Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles

Dois Irmãos - Milton Hatoum