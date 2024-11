Luccas Diaz Fuvest divulgou gabarito neste domingo

A Fuvest divulgou, na noite deste domingo (17), o gabarito oficial da primeira fase do vestibular 2025. A prova, aplicada no período da tarde, teve duração de cinco horas, com os candidatos respondendo 90 questões de múltipla escolha.

De acordo com a Fuvest, nesta edição do vestibular, um total de 107,3 mil pessoas se inscreveram, e 8.031 candidatos não compareceram à prova, o que resulta em uma taxa de abstenção de 7,48% — a menor da história para a primeira fase do exame, conforme informou Gustavo Monaco, diretor-executivo da Fuvest.

Para o próximo ano letivo, a Universidade de São Paulo (USP) oferece 8.147 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escolas públicas e pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas que tenham cursado ensino médio em escolas públicas.

Calendário Fuvest 2025

O calendário para o vestibular 2025 segue com as seguintes datas importantes:

2 de dezembro: Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase.

15 e 16 de dezembro: Provas da segunda fase.

24 de janeiro de 2025: Divulgação da primeira lista de chamada para matrícula.

A concorrência para as vagas da USP segue alta, com Medicina se mantendo como o curso mais disputado, assim como nas edições anteriores. Contudo, a relação de candidatos por vaga diminuiu em relação ao ano passado, de 117,6 para 96,5, devido à unificação dos três campi da universidade no momento da escolha dos candidatos.

Agora, os candidatos podem escolher a sua ordem de preferência entre São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto, aumentando suas chances de serem convocados. Antes, o candidato só poderia escolher o curso em uma das unidades.

Confira a relação candidato/vaga dos cursos mais concorridos da Fuvest 2025:

Medicina – 96,5 candidatos/vaga Psicologia (São Paulo) – 55,6 candidatos/vaga Relações Internacionais – 42,5 candidatos/vaga Psicologia (Ribeirão Preto) – 35,3 candidatos/vaga Audiovisual – 32,3 candidatos/vaga Publicidade e Propaganda – 28,6 candidatos/vaga Ciências Biomédicas – 26,3 candidatos/vaga Jornalismo – 26,2 candidatos/vaga Engenharia Aeronáutica – 22,9 candidatos/vaga Design – 22,1 candidatos/vaga

