Reprodução/Wikimedia Commons/Ministério do Desenvolvimento Social Foto tirada na creche do Centro de Educação Infantil Professor Paulo Cesar dos Santos Mortari, em São José dos Campos (SP)

Em 2021, o Brasil gastou com os seus estudantes menos de um terço que a média das economias mais desenvolvidas, integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A informação é do estudo "Education at a Glance" de 2024, divulgado nesta terça-feira (10).

Para os alunos do ensino fundamental, por exemplo, o investimento no Brasil é de US$ 3,6 mil (R$ 20,1 mil). Já entre os países da OCDE , o valor investido em cada estudante é de US$ 11,9 mil (R$ 66,5 mil).

O cenário se repete no ensino médio: a educação brasileira investe US$ 3,7 mil (cerca de R$ 20,7 mil) em cada estudante, enquanto os países membros da OCDE investem US$ 13,2 mil (R$ 73,7 mil).

A OCDE também aponta que o gasto do ensino fundamental ao superior no Brasil diminuiu, em média, 2,5% ao ano (contando de 2015 a 2021). Já nos países da OCDE, cresceu em 2,1% anualmente no mesmo período.

Apesar da diferença no investimento por aluno, o Brasil tem proporção de gasto público em educação (10,6% do Orçamento) parecido com a média dos países da OCDE (10%).

A OCDE realiza o estudo anualmente em 49 países, com dados fornecidos pelos próprios participantes. Fazem parte da organização economias desenvolvidas como Alemanha, Bélgica, EUA, Reino Unido, Dinamarca, Itália, Japão, Holanda e França, além de países emergentes como Turquia e México.

