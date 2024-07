Reprodução Garoto vai para universidade aos 12 anos





Suborno Bari, de apenas 12 anos, se tornou a pessoa mais jovem a se formar na Malverne High School, em Malverne, Nova York. Ao pular os 5º, 6º, 7º, 9º e 11º anos, o garoto demonstrou uma inteligência excepcional, superando todas as expectativas acadêmicas e recebendo elogios dos professores.

Apesar de sua impressionante capacidade intelectual, Suborno garante que foi muito bem recebido por seus colegas.

A equipe de educação da escola desenvolveu um planejamento especial para ajudá-lo a se socializar com crianças de sua idade, alternando aulas do oitavo ano com atividades extracurriculares da 5ª série.

Com uma pontuação altíssima em suas notas, Suborno está cursando cinco disciplinas da Advanced Placement (AP), demonstrando um desempenho acadêmico extraordinário.

A diretora da escola, Rebecca Gottesman, afirmou à imprensa local que em seus 25 anos de carreira nunca havia encontrado um aluno tão inteligente. Segundo ela, o garoto é um aluno acima da média, destinado a um futuro brilhante.

“Todos os anos, os conselheiros escolares são solicitados, em nome dos alunos que estão se candidatando a essas faculdades, a responder à pergunta: 'Este é um dos alunos mais excepcionais que você já viu em sua carreira?' Sim, não tenho dúvida de que Suborno é o aluno mais excepcional que já conheci academicamente”, afirmou ao 'Good Morning America' da ABC.





Aluno prodígio aceito na universidade

Suborno foi aceito na Universidade de Nova York com uma bolsa de estudos integral. Ele planeja realizar duas graduações, em Física e Matemática, com o objetivo de ensinar essas disciplinas e introduzir novos conceitos de engenharia e ciência.

Seu sonho é compartilhar seu conhecimento com as pessoas, não apenas visando ganhos financeiros, mas contribuindo para o avanço do conhecimento científico.

“Muitas pessoas estão fazendo isso apenas porque seus pais assim o disseram ou porque os engenheiros simplesmente obtêm o maior lucro, não porque realmente amem o que estão fazendo. Então, espero consertar isso e ajudar outras pessoas a entender matemática e ciências e amá-las em toda a sua beleza”, declarou o garoto.

