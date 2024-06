Divulgação Alunos de diferentes idades vão ao Hopi Hari para aprender física, biologia e outras matérias

Conhecido por ser o parque de diversão mais querido dos jovens, o Hopi Hari também está sendo reconhecido como um espaço pedagógico. Com o Projeto Edukare e o evento Hopi Night cada vez mais consolidados , alunos de diferentes idades estão utilizando as instalações para aprender física e biologia, entre outros temas.

A coordenadora Jéssika Ferraz, da Escola Estadual Odilon Leite Ferraz, localizada na cidade de Louveira, no interior de São Paulo, aprovou a experiência nos dois projetos.

Quase 140 estudantes da unidade lotaram três ônibus para ir ao parque de diversões. "Eles gostaram bastante, acharam bem legal. Na escola, eles voltaram comentando sobre o dia", comenta a coordenadora, que acrescenta que as atividades propostas pela equipe pedagógica do Hopi Hari são "bem elaboradas".

Projeto Edukare

Lançado em 2002, o Edukare se baseia nos pilares da Unesco para oferecer uma abordagem educacional fora das salas de aula tradicionais. O projeto permite que os estudantes do ensino fundamental 2 e médio aprendam sobre física, biologia, meio ambiente, e até história, através da exploração prática das atrações do parque.

As atividades propostas no parque de diversões estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que rege os conteúdos obrigatórios para todos os estudantes da Educação Básica no Brasil.

De acordo com a BNCC, um dos papéis da área de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental e Médio é garantir que os alunos compreendam e interpretem o mundo, incorporando o conhecimento científico. Para isso, nada melhor do que colocar a mão na massa.

Nesse sentido, o Hopi Hari tem se tornado o cenário ideal para experiências relacionadas às Ciências da Natureza. Afinal, existe exemplo melhor de conservação de energia do que uma montanha russa? Ou, ainda, falar sobre sensações e mecanismos do corpo humano, e ter como exemplo o "frio na barriga" causado pelas atrações radicais do parque?

Esses são alguns dos temas abordados nas aulas experimentais do Edukare, que também tratam de outros temas, como a dilatação dos corpos e a óptica.

"Eles aprendem muito mais vivenciando, explorando e observando do que dentro da sala de aula", afirma a coordenadora da Escola Odilon Leite Ferraz. "Nós acreditamos que este tipo de iniciativa é extremamente importante e somos super a favor dos eventos fora da aula", completa.

Além do Edukare

Ao lado do Edukare, outro projeto relacionado à educação tem feito sucesso com os alunos visitantes.

O Hopi Night, que está em sua 12ª edição, traz o tema "Cinétika" nesta temporada. O evento, que acontece todos os dias da semana a partir das 15 horas, permite que alunos participem de experiências regadas a música, dança, cultura e adrenalina.



Os estudantes também podem participar do concurso de danças urbanas, cujas apresentações acontecem todos os dias da semana no Palco Mundi. Para participar, grupos de 4 a 10 pessoas devem enviar uma ficha de inscrição, um vídeo de 2 minutos e a música em MP3 até 15 dias antes da data agendada.

