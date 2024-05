Divulgação/Hopi Hari No parque, os alunos aprendem conceitos na prática, através do entretenimento

O Hopi Hari , parque temático conhecido como "o país mais divertido do mundo", tem duas novas iniciativas voltadas para as escolas: o projeto Edukare e o evento Hopi Night.



Com o objetivo de oferecer experiências que promovam a diversão e enriqueçam o aprendizado, as iniciativas buscam englobar públicos de diferentes faixas etárias de escolas públicas e privadas.

Projeto Edukare

Baseado nos pilares da UNESCO para promover a aprendizagem fora das sala de aula, o projeto Edukare foi lançado em 2002 e, desde então, contribui para a educação de crianças e jovens em diferentes áreas, como física, biologia, meio ambiente e até história.

O principal objetivo do projeto é usar o espaço do Hopi Hari para que a brincadeira seja o meio para a aprendizagem dos alunos. As atividades complementam o currículo escolar tradicional, promovendo uma compreensão mais profunda dos conceitos através da experiência direta e do entretenimento.



Dentro do parque, um dos principais aspectos do processo científico, a observação, pode ser desenvolvido na prática. Os próprios brinquedos do local servem, por exemplo, para exemplificar conceitos de física.

Divulgação/Hopi Hari Projeto Edukare promove interação entre estudantes de diversas escolas

Hopi Night



A 12ª edição do Hopi Night acontece de 26 de abril a 22 de junho, todos os dias da semana a partir das 15h. O evento tem como o tema desta temporada 'Cinétika' e promete uma experiência regada a música, dança, cultura e adrenalina aos participantes.



Os estudantes também podem participar do concurso de danças urbanas, cujas apresentações acontecem todos os dias da semana no Palco Mundi. Para participar, grupos de 4 a 10 pessoas devem enviar uma ficha de inscrição, um vídeo de 2 minutos e a música em MP3 até 15 dias antes da data agendada.

A escola pode inscrever mais de um grupo, e cada grupo deve ter um professor responsável. As performances, com duração máxima de 4 minutos, serão avaliadas por um júri em critérios técnicos, artísticos e de musicalidade.

Os vencedores do concurso ganham cortesias para a final, em que os três grupos com melhor desempenho receberão prêmios como troféus, medalhas e kits do parque.

Para realizar a inscrição da sua turma no concurso, basta acessar este link.

Sobre o Hopi Hari

O Hopi Hari é um parque temático brasileiro localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo.

Com 760 mil metros quadrados, são mais de 40 atrações para toda família, incluindo a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio refrescante por corredeiras com mais de 600 metros.

O País Mais Divertido do Mundo, como é conhecido, tem 5 regiões: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, foi projetado como um país fictício, com capital, idioma próprio, entre outras características.

O parque está a 30 km de Campinas e 72 km de São Paulo e recebe visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil.