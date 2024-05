Agência Brasil O site fraudulento replica a Página do Participante do Enem, onde os estudantes fazem o cadastro usando apenas o CPF





A Polícia Federal anunciou a abertura de uma investigação sobre um site falso que imita o canal oficial de inscrições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024.

A ação foi iniciada após uma denúncia feita pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

De acordo com o Inep, o site falso induz os estudantes a abrirem uma aba de pagamento, facilitando a aplicação do golpe. Nesta sexta-feira (31), o Inep emitiu um comunicado alertando os candidatos sobre o golpe.

O site fraudulento replica a Página do Participante do Enem, onde os estudantes fazem o cadastro usando apenas o CPF e, em seguida, são direcionados para uma página de pagamento, simulando a cobrança da taxa de inscrição no valor de R$ 85.

A Polícia Federal está encarregada de investigar para derrubar o site falso e identificar os responsáveis pelo golpe.

Confira a nota do Inep, que orienta os alunos a evitarem fraudes:

Alerta aos alunos

Antes de se inscrever, é necessário verificar alguns pontos para evitar golpes:

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial: enem.inep.gov.br/participante.



A inscrição exige um cadastro que fornece ao aluno um login e uma senha para acessar o sistema do Inep. É através desse login que o estudante poderá consultar o local de prova e os resultados.

O boleto para pagamento da taxa de inscrição é disponibilizado apenas após o acesso ao sistema do Inep com o login e a senha criados.

O boleto emitido é do Banco do Brasil.

Enem



O Enem é uma prova realizada anualmente para avaliar o desempenho dos estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio. A prova tem como principais objetivos avaliar o conhecimento dos estudantes, medir a qualidade da educação oferecida no ensino médio e servir como principal porta de entrada para universidades públicas e privadas.

Através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), os candidatos podem usar suas notas do Enem para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior.

Além disso, o exame é utilizado como critério de seleção para programas como o Prouni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsas de estudo em universidades privadas, e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), que proporciona financiamento para estudantes cursarem o ensino superior.

Para aqueles que não concluíram o ensino médio na idade regular, o Enem pode ser utilizado para obter o certificado de conclusão dessa etapa de ensino

O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, além de ser um instrumento importante para políticas educacionais e programas de inclusão social.



