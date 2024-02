Reprodução Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

A Polícia Federal investiga um estudante de medicina acusado de realizar provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para terceiros. Segundo as investigações, o jovem teria se passado por dois candidatos nas provas de 2022 e 2023.

A nota obtida na fraude fez com que duas pessoas fossem aprovadas no curso de medicina pela Universidade Estadual do Pará (Uepa) em Marabá. Um dos suspeitos já teria começado o curso enquanto o outro ainda não teria iniciado as aulas.

A PF fez uma busca e apreensão nas residências dos investigados. Foram encontradas telefones celulares, as provas das edições de 2019 a 2023 e os documentos escritos à mão. Segundo as investigações, as assinaturas dos cartões de resposta e as redações não correspondiam aos inscritos nos exames. A suspeita é que o jovem tenha utilizado de documentos falsificados para fazer a prova.

A PF procura entender se mais pessoas foram aprovadas de forma irregular através do esquema criminoso.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos serão acusados de falsidade ideológica, uso de documento falso, entre outros delitos.