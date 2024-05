Reprodução / Freepik Dia da Literatura Brasiliera é comemorado nesta quarta-feira (1º)

O 1º de maio é conhecido mundialmente por ser o Dia do Trabalhador . No Brasil, porém, outra data está sendo comemorada nesta quarta-feira. Trata-se do menos celebrado, mas também importante, Dia da Literatura Brasileira .

A escolha para festejar o Dia da Literatura Brasileira não tem relação alguma com o Dia do Trabalhador. A data se deve ao nascimento do escritor José de Alencar (1829-1877), principal nome do Romantismo e autor dos clássicos "O Guarani" e "Iracema".

José de Alencar nasceu em 1 de maio de 1829, no Ceará, e se consagrou como o primeiro escritor brasileiro a retratar o país da maneira como realmente era, com personagens típicos.

Veja os movimentos literários do Brasil

- Quinhentismo - Vigente no Século XVI, tendo Padre José Anchieta como referência;

- Barroco - Vigente no Século XVII, tendo Padre Antonio Vieira e Gregório de Matos como referências;

- Arcadismo - Vigente no Século XVIII, tendo Tomas Antonio Gonzaga, Basílio da Gama e Cláudio Manoel da Costa como referências;

- Romantismo - Vigente no Século XIX, tendo Castro Alves, José de Alencar, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo como referências;

- Realismo - Vigente no fim do Século XIX, tendo Machado de Assis, Aluísio de Azevedo e Raul Pompéia como referências;

- Naturalismo - Vigente no fim do Século XIX, tendo Aluísio de Azevedo e Raul Pompéia como referências;

- Simbolismo - Vigente no fim do Século XIX, tendo Cruz e Souza como referência;

- Pré-modernismo - Vigente entre 1902 e 1930, tendo Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato como referências;

- Modernismo - Vigente no Século XX; tendo Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo e Mario de Andrade como referências.

Baixa procura por livros

Apesar de excelentes autores e escritores no país, a população brasileira não costuma comprar livros. Esta, ao menos, é a constatação de uma pesquisa feita pelo "Panorama do Consumo de Livros" no fim do ano passado.

Segundo o levantamento, 84% da população adulta do Brasil não comprou ao menos um livro em 2023. Entre os entrevistados que compraram, 57% são mulheres e 43% são homens.

A pesquisa mostrou que o Brasil tem apenas 25 milhões de consumidores de livros. Do montante, 74% manifestam intenção de realizar novas compras.

