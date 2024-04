Reprodução: Redes Sociais Garçom atacando o vereador e mais dois homens em restaurante do Ceará

Um garçom esfaqueou três pessoas, no domingo (28), em um restaurante na cidade de Camocim, no interior do Ceará . Uma das vítimas era o vereador Cesar Araújo Veras (PDT), de 47 anos, que foi morto com os golpes. O suspeito foi preso em flagrante, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

O suspeito trabalhava no restaurante onde aconteceu o crime. O vereador da cidade de Camocim estava no local como cliente quando recebeu a facada.

Além do político, o agressor feriu outras duas pessoas, que não tiveram a identidade revelada. Eles seguiram com ferimentos para atendimento médico em uma unidade de saúde.

Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado no bairro Tijuca, pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PM. A causa dos esfaqueamentos ainda não foi descoberta.

O garçom foi detido por homicídio qualificado por motivo fútil e sem possibilidade de defesa, além de duas tentativas de homicídio qualificado.

As câmeras de segurança do local registraram o crime. O vereador Cesar estava de costas quando foi esfaqueado. Veja as imagens:

Garçom matou um vereador no Ceará a facadas no último domingo (28) pic.twitter.com/d2CRY6pNIh — Igembeald (@igembed) April 29, 2024





Repercussão do caso

Com a notícia da morte repentina de Cesar Araújo Veras, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), declarou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho do político assassinado.

“Recebi com profundo pesar a notícia da morte do vereador César Veras, ex-presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), vítima de um crime bárbaro em um restaurante de Camocim. Determinei rigor máximo na apuração dos fatos”, escreveu Freitas.

A Prefeitura de Camocim decretou luto oficial de três dias pela morte de Cesar. No decreto, o órgão enfatizou “os preciosos trabalhos no decorrer da vida como cidadão e vereador, além representar uma perda irreparável para a sociedade Camocinense”.

