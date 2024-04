Valter Campanato/Agência Brasil - 07/07/2023 Ministro da Educação, Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta terça-feira (2) que o projeto de lei (PL) do Novo Ensino Médio deve ser votado no Senado neste mês de abril.

“Será importante para o MEC [Ministério da Educação] preservar aquilo que foi o mais importante aprovado na Câmara” , declarou Santana a jornalistas no Senado.

O ministro também disse que se reunirá com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e com a relatora do texto na Casa, senadora Dorinha Seabra (União Brasil-TO), para garantir que trechos de interesse do governo continuem na proposta do Novo Ensino Médio.

O chefe do MEC esteve no Senado para participar da posse da senadora Janaína Farias (PT-CE), suplente de Augusta Brito (PT-CE). A congressista tirou licença de quatro meses do seu cargo para assumir como Secretária de Articulação Política do estado do Ceará. Ambas são suplentes de Santana, que se licenciou da função de senador para ser ministro da Educação.

Aprovação do PL na Câmara

Em 20 de março, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta do Novo Ensino Médio. Camilo Santana compareceu a Casa Baixa do Legislativo no no dia da análise do PL

O texto final foi visto pelo governo como uma vitória, pois conseguiu convencer o relator, deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), a manter o trecho de carga horária de 400 horas de disciplinas obrigatórias para a formação básica e 600 horas para o chamado “itinerário formativo”, que permite ao estudante completar a grade escolar com áreas de interesse.