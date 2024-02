Reprodução/redes sociais Instabilidade no site do Prouni afeta milhares de estudantes

Milhares de estudantes estão enfrentando dificuldades para acessar a lista da primeira chamada de aprovados do Prouni (Programa Universidade para Todos) . Às 15 horas (de Brasília) desta terça-feira (6), o MEC (Ministério da Educação) divulgou o tão aguardo resultado. Nas redes sociais, porém, vários internautas afirmam que o site https://acessounico.mec.gov.br/prouni apresenta instabilidade.

Pouco depois de divulgar a lista da primeira chamada, o MEC viu seu site do ar. Até o momento, não há previsão de normalização. Nas redes sociais, internautas colocaram o nome "Prouni" na lista dos assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

O computador do responsável por soltar a nota no prouni pic.twitter.com/Zar1PNkUir — Lu🌙 (@itsluvictoria) February 6, 2024









Ah sim Prouni… entendo! Qualquer coisa vai avisando pic.twitter.com/Kfn8TlpCK3 — doctorine (@doctorineee) February 6, 2024





"Está difícil, hein, Prouni? Vocês odeiam o estudante brasileiro?", reclamou uma jovem. "Demorei 12 anos para acabar o colégio para me estressar com o site do Prouni", reclamou outro.

Esperei 12 anos pra terminar a escola pra me estressar agora com o prouni que não lança as notas pic.twitter.com/F4f0oI4LWa — Cris (@crislainemorerr) February 6, 2024













Sobre o Prouni



O programa é destinado aos alunos que querem uma bolsa de estudos em uma universidade privada. Segundo o Ministério da Educação (MEC), são 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais e 97.451 parciais (50%). Elas serão distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições.

Para ter concorrido a uma bolsa, os candidatos deveriam escolher duas opções de curso e turno em instituições privadas. Ademais, era necessário ter uma nota acima de 450 nas disciplinas de conhecimento geral e não ter zerado a prova de redação do Enem.

A segunda chamada estará disponível no dia 27 de fevereiro. As matrículas devem ser efetuadas na quinzena seguinte às divulgações. Nos dias 14 e 15 de março, os inscritos poderão manifestar interesse na lista de espera, que será divulgada no dia 18 de março.