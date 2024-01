Juca Varella/Agência Brasil - 16/02/2023 Página do SISU 2023 na internet.

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 aplicado nos dias 5 e 12 de novembro de 2023 serão divulgados nesta terça-feira (16) . O acesso às notas deverá ser feito por meio da Página do Participante, com o login único da plataforma gov.br.

Segundo o Ministério d Educação (MEC), as notas dos chamados “treineiros” – pessoas que participaram do exame na busca por autoavaliação, sem concorrer para as vagas – serão divulgadas em março. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do certame.

O espelho com a avaliação das redações será disponibilizado em 90 dias, após a divulgação dos resultados. O MEC reitera que os textos são avaliados de acordo com as cinco competências apresentadas na matriz de referência; e que a nota pode chegar a 1000 pontos, mas que há fatores que podem resultar em nota zero.

Confira a lista de universidades que vão oferecer vagas para o Sisu

Já está disponível para consulta a lista de instituições de ensino superior que vão oferecer vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024. São 127 universidades, distribuídas por todo o país, e 264.360 vagas, a maioria delas para cursos em tempo integral, com 121.750 vagas para cotas e 19.899 para ação afirmativa própria da instituição.

As inscrições para o processo seletivo começam no dia 22 de janeiro. Os estudantes podem escolher entre instituições federais, estaduais, municipais e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a lista de entidades com maior número de vagas é liderada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.240 vagas. Em seguida, estão a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.788, e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 7.750.

Entre as instituições públicas estaduais, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) tem o maior número de vagas, com quase 6 mil oportunidades. O segundo lugar ficou com a Universidade Estadual do Piauí (Uespi), com 4.215; e o terceiro, com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que oferecerá 2.610. Quanto à oferta do Sisu em instituição de educação superior pública municipal, a única participante do programa é a Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama), no Paraná, com 86 vagas.

A partir de 2024, o Sisu terá apenas uma edição por ano. O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o país com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Criado em 2009 e implementado em 2010, o Sisu era realizado tradicionalmente duas vezes por ano, selecionando estudantes para vagas no ensino superior tanto no primeiro quanto no segundo semestre de cada ano.

O sistema reúne em uma mesma plataforma as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Para participar, os estudantes devem ter feito a última edição do Enem e não podem ter tirado zero na prova de redação.

Na hora da inscrição, os candidatos podem escolher até duas opções de curso nas quais desejam concorrer a vagas. Uma vez por dia, durante o período de inscrição, é divulgada a nota de corte de cada curso, baseada nas notas dos candidatos inscritos até aquele momento. Os estudantes podem mudar de opção de curso até no último dia de inscrição.

A edição do início do ano contou com a maior participação de instituições e teve a maior oferta de vagas. Na primeira edição de 2023, foram ofertadas 226.399 vagas de 6.402 cursos de graduação em 128 instituições federais, estaduais ou municipais de ensino, sendo 63 universidades federais. A segunda edição de 2023 disponibilizou 51.277 vagas em 1.666 cursos de graduação, de 65 instituições de educação superior.

Confira o número de vagas do Sisu 2024 por instituição:

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): 9.240

Universidade Federal Fluminense (UFF): 8.788

Universidade Federal da Paraíba (UFPB): 7.750

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): 7.186

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): 7.012

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): 6.309

Universidade Federal do Ceará (UFC): 6.278

Universidade Federal da Bahia (UFBA): 6.170

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB): 5.988

Universidade Federal do Maranhão (UFMA): 5.884

Universidade Federal de Sergipe (UFS): 5.640

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP): 5.520

Universidade Federal de Alagoas (Ufal): 5.423

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE): 5.342

Universidade Federal do Piauí (UFPI): 5.264

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes): 5.026

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT): 4.959

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG): 4.645

Universidade Federal de Goiás (UFG): 4.494

Universidade Estadual do Piauí (UESPI): 4.215

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): 3.870

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE): 3.620

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL): 3.429

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): 3.319

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB): 3.290

Universidade Federal de Viçosa (UFV): 3.255

Universidade Federal de Uberlândia (UFU): 3.204

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp): 2.998

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar): 2.917

Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop): 2.799

Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ): 2.755

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB): 2.720

Universidade do Estado da Bahia (Uneb): 2.610

Universidade Federal do Rio Grande (Furg): 2.571

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA): 2.542

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN): 2.509

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio): 2.443

Universidade Federal do Amazonas (Ufam): 2.439

Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat): 2.350

Universidade Federal do Acre (Ufac): 2.300

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS): 2.272

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): 2.251

Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa): 2.228

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS): 2.134

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB): 2.132

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ): 2.080

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS): 2.063

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA): 2.050

Universidade Federal de Lavras (Ufla): 2.005

Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC): 1.988

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM): 1.958

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 1.926

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes): 1.907

Universidade de Pernambuco (UPE): 1.800

Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc): 1.746

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): 1.718

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR): 1.710

Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG): 1.689

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG): 1.620

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN): 1.497

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa): 1.485

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC): 1.472

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa): 1.360

Universidade Federal do Paraná (UFPR): 1.287

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste): 1.238

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS): 1.232

Universidade Federal de Itajubá (Unifei): 1.230

Universidade Federal de Rondonópolis (UFR): 1.213

Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf): 1.189

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB): 1.162

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab): 1.142

Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra): 1.135

Universidade Estadual do Paraná (Unespar): 1.117

Universidade Estadual de Alagoas (Uneal): 1.115

Universidade Federal de Jataí (UFJ): 1.080

Universidade Federal do Cariri (UFCA): 1.070

Universidade Federal de Catalão (UFCat): 1.070

Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR): 1.036

Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob): 1.021

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb): 993

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE): 969

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC): 953

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM): 944

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano): 925

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG): 912

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG): 885

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila): 841

Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD): 815

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense): 775

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc): 767

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro): 733

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ): 723

Universidade Federal de Roraima (UFRR): 719

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul): 697

Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT): 688

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA): 670

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap): 664

Universidade Estadual de Maringá (UEM): 661

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG): 646

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal): 620

Universidade Estadual de Londrina (UEL): 589

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE): 581

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape): 560

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF): 558

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG): 542

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes): 470

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS): 432

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal): 400

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP): 368

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS): 320

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam): 310

Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT): 280

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS): 270

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG): 184

Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Fernando Mota (FAETERJ-Rio): 184

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO): 178

Colégio Pedro II (CP II): 160

Universidade do Distrito Federal (UnDF): 160

Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence): 120

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj): 120

Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Paracambi): 112

Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Petrópolis): 92

Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama): 86

Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam): 72

Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Caxias): 56

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR): 49

Faculdade de Medicina de Marília (Famema): 6

Fonte: Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC. Dados de 11 de janeiro de 2024.