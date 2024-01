PRF/Divulgação Motoristas foram flagrados pela PRF dirigindo embriagados

A Polícia Federal Rodoviária (PRF) deteve duas pessoas no último domingo (14) dirigindo embriagados na rodovia BR-153. Os infratores são: uma mulher flagrada pelo patrulhamento fazendo ultrapassagens em local proibido em Icém; e um caminhoneiro flagrado andando em zig zag em Nova Granada. Ambos foram detidos, levados à delegacia, ouvidos pela polícia e liberados.



Motorista em Icém

A PRF flagrou a motorista cometendo mais de 20 infrações de trânsito em um percurso de 30 quilômetros na BR-153. Segundo as autoridades, a mulher estava cometendo ultrapassagem em local proibido em Icém. A viatura acompanhou o veículo, que não parou e só foi detido no pedágio de Onda Verde (SP).

A mulher fez: 15 ultrapassagens proibidas; forçou 2 passagens entre veículos; não guardou distância entre outros veículos por 2 vezes; desobedeceu 2 ordens de parada; não utilizou o cinto de segurança; não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e estava embriagada quando detida. Ao todo, foram contabilizadas 24 infrações. A mulher se recusou a fazer o bafômetro e zombou dos agentes rodoviários.

Segundo a PRF, o veículo não era da mulher, o que gerou uma autuação ao proprietário do veículo por permitir que uma pessoa dirigissem sem CNH.

Caminhoneiro em Nova Granada

O motorista foi flagrado embriagado no quilômetro 18 da BR-153, em Nova Granada, em São Paulo. Após diversas denúncias, a PRF acompanhou o caminhoneiro que conduzia uma carreta bitrem.

Segundo a PRF, foi constatado o uso de álcool através do odor, fala, olhos alterados e falta de equilíbrio. Após o teste do bafômetro, as especulações foram confirmadas.

A PRF informou que a concentração de álcool no corpo do motorista quase chegou no limite do aparelho, sendo considerada altíssima.