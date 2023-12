Rovena Rosa/Agência Brasil Unicamp





Neste domingo (3), milhares de estudantes enfrentaram a segunda fase do Vestibular 2024 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). A prova abrangeu temas diversos e exigiu conhecimentos em português, inglês, ciências da natureza e literatura.

Os candidatos tiveram que escolher entre duas propostas de redação. A primeira opção era redigir uma carta de denúncia sobre trabalho análogo à escravidão, enquanto a segunda propunha um discurso sobre refugiados.

Ambas as opções demandavam não apenas habilidades redacionais, mas também uma análise crítica e reflexiva dos temas propostos.

A dificuldade da prova foi classificada como "média" pelos participantes, que enfrentaram questões dissertativas em português, inglês e ciências da natureza. Os temas abordados na redação incluíram situações atuais.

Dentre os destaques da prova, estava um texto da renomada jornalista Glória Maria sobre "dororidade". Além disso, foram abordadas questões contemporâneas, como o uso do pronome neutro, a inteligência artificial representada por ChatGPT, e referências literárias, como 'Alice no País das Maravilhas'.

A prova de ciências da natureza trouxe temas relevantes, como um smartwatch medindo pressão arterial, questões sobre microplásticos, neoliberalismo, meritocracia, Cartola, Escola de Samba Mangueira e os desafios enfrentados pelos povos indígenas.





O cronograma estabelece a divulgação da primeira chamada em janeiro de 2024, com matrículas online nos dias 30 e 31 do mesmo mês. O início do semestre letivo está previsto para março, com até oito chamadas.