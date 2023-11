Paulo Pinto/Agência Brasil - 05/11/2023 Estudantes e pais na Universidade Paulista no bairro do Paraiso

De acordo com dados preliminares divulgados pelo Inep, cerca de 28,1% dos candidatos inscritos não compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Contudo, apesar da ausência no primeiro dia, esses participantes podem ir ao segundo dia do exame neste domingo (12). Pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas podem solicitar uma segunda chamada das provas, que ocorrem nos dias 12 e 13 de dezembro.

Estudantes em todo o Brasil deverão responder 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Às vésperas da realização da prova, a plataforma Aprova Total, focada no preparo para o Enem e vestibulares, fundada pelo professor e biólogo Paulo Jubilut, fez uma seleção de temas que podem ser cobrados no Exame. Veja possíveis temas que podem cair na prova:

1. Anvisa Aprova Vacina Contra a Dengue

No âmbito nacional, em março de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a vacina contra a dengue denominada Qdenga (TAK-003), desenvolvida pela Takeda Pharma. A vacina demonstrou uma eficácia de 80% contra os quatro sorotipos da dengue. Essa notícia não apenas representa um avanço na prevenção de uma doença endêmica no país, mas também suscita questionamentos sobre a acessibilidade e distribuição desse imunizante.

2. Casos de Gripe Aviária na América

A propagação da gripe aviária em diversas nações da América, Brasil inclusive, enfatiza as complexidades associadas à saúde animal e as potenciais repercussões na saúde humana. A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) vem emitindo alertas desde o mês de janeiro, sublinhando a urgência de ações preventivas e ressaltando a crucial vigilância epidemiológica. Este acontecimento realça a interdependência global e a necessidade de estratégias colaborativas para fazer frente às ameaças à saúde.

3. OMS Declara Fim da Pandemia de Covid-19

Em maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou uma virada significativa ao declarar o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional para a Covid-19. Embora seja uma notícia positiva, é fundamental ressaltar que o fim da pandemia não implica na erradicação da doença. Isso suscita reflexões sobre a necessidade de manter a preparação constante para situações de emergência em saúde e destaca a importância contínua da vacinação.

4. Tratamento de Câncer com Células CAR-T

O avanço no tratamento do câncer por meio da terapia celular CAR-T é uma notícia promissora. A parceria entre a Universidade de São Paulo (USP), o hemocentro de Ribeirão Preto e o Instituto Butantã resultou na remissão completa de um paciente após 13 anos de luta contra o câncer. Essa inovação levanta questões éticas, custos e possibilidades de ampliar o acesso a tratamentos avançados.

5. Neuralink Recebe Aval para Testes em Humanos

A autorização para a Neuralink, empresa liderada por Elon Musk, realizar testes em humanos para implantes cerebrais traz discussões sobre os limites entre tecnologia e saúde. O potencial de ajudar pessoas com paralisia a recuperar mobilidade levanta questões éticas e sociais sobre a interface entre máquinas e o corpo humano.

6. Casos de Febre Maculosa no Brasil

A ocorrência de casos de febre maculosa após eventos em uma fazenda em Campinas destaca a importância da vigilância epidemiológica. A transmissão pela picada do carrapato-estrela e as graves consequências da doença alertam para a necessidade de medidas preventivas e educação pública sobre a exposição a ambientes de risco.

7. Desenvolvimento de Embrião Humano com Células-Tronco

A construção de um embrião humano sintético por cientistas israelenses usando células-tronco traz avanços significativos na compreensão do desenvolvimento embrionário. Além disso, abre discussões sobre ética na pesquisa e o potencial para avanços no tratamento de doenças por meio do estudo das células-tronco.

