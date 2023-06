Reprodução Enem

Começa nesta segunda-feira (5) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 . Candidatos interessados em realizar o exame têm até 16 de junho para se increver diretamente na Página do Participante no site do Inep .

Além disso, o estudante também precisa pagar a taxa de R$ 85 para que a inscrição seja confirmada. A data para quitação é até 21 de junho. O valor pode ser pago via boleto, PIX ou cartão de crédito. ATENÇÃO: candidatos que conseguiram direito à isenção do valor também devem se inscrever.

Este ano, as provas estão marcadas para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Apesar do resultado do pedido de isenção já ter sido confirmado, os estudantes que tiveram a solicitação indeferida têm até sexta-feira (12) para entrar com recurso.

O que você precisa para fazer a sua inscrição

Dados pessoais: CPF e a data de nascimento;

Contato: E-mail, número de telefone fixo e/ou celular válido;

Local da prova: indique a cidade e estado que pretende fazer o exame;

Língua estrangeira: selecione a língua estrangeira (inglês ou espanhol) na qual realizará a prova;

Verifique seus dados e anexe sua foto;

Responda o Questionário Socioeconômico.

Veja o cronograma do Enem 2023

Inscrições: 5/6 a 16/06/2023

Pagamento da taxa de inscrição: 5/6 a 21/6/2023

Atendimento Especializado e Tratamento pelo Nome Social: Solicitação 5/6 a 16/6/2023; Resultado 26/06/2023; Recurso 26/6 a 30/6/2023; Resultado do recurso 05/07/2023

Aplicação Enem 2023: 05 e 12/11/2023

Aplicação Enem PPL 2023/Reaplicação: 12 e 13/12/2023

Divulgação do Gabarito: 24/11/2023

Resultados: 16/01/2024

