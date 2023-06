Denise Casatti Cursos podem ser acessados por meio da plataforma Aprenda Mais

O Ministério da Educação (MEC) por meio da plataforma "Aprenda Mais" oferece cerca de 200 cursos livres gratuitos em diversas áreas. Realizados de maneira remota, os cursos não têm acompanhamento de professores ou aulas ao vivo, o que dá liberdade para que os alunos possam acompanhar os conteúdos em qualquer ritimo com o auxílio de vídeos e textos.

Com carga horária que varia entre 20 e 60 horas, os cursos permitem que o estudante, ao finalizar o apredizado, possa realizar a emissão de um certificado. As capacitações são voltadas para profissionais das áreas, estudantes de ensino médio e superior.

Como não há limite de vagas, as inscrições para os cursos autodirigidos podem ser feitas a qualquer momento.

Áreas de aprendizagem

Ambiente e saúde;

Informação e comunicação;

Ciências exatas;

Ciências humanas;

Desenvolvimento educacional e social;

Gestão e negócios;

Idiomas, línguas e literatura;

Produção alimentícia;

Produção cultural e design;

Recursos naturais;

Segurança;

Turismo, hospitalidade e lazer.

Veja como se inscrever

Para se inscrever em qualquer curso oferecido é necessário que o interessado realize uma incrição para ter acesso aos conteúdos por meio da plataforma Aprenda Mais . Após entrar na página inicial, o aluno pode clicar em uma das áreas de conhecimento em que tem interesse e depois em “criar uma conta”. Após isso, realizar o preenchimento das informações e criar uma senha para acesso.

