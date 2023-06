Reprodução/Agência Brasil - 22.03.2022 A sede do Ministério da Educação, em Brasília

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou por mais 30 dias a consulta pública do Novo Ensino Médio após pedido de entidades educacionais. A consulta, agora, segue até o dia 5 de julho, a decisão deve ser anunciada pela pasta formalmente ainda nesta terça-feira (6).

Segundo o MEC, a ideia é ampliar ainda mais as formas de participação social no debate sobre o novo ensino médio com o adiamento. Aprovado em 2017, o modelo segue sendo implementado em escolas públicas e particulares desde 2022.

O programa aumenta a carga horário das instituições e muda a distribuição de disciplinas, por exemplo, além de possibilitar que os alunos escolham em quais áreas vão se aprofundar. Apesar dos pontos positivos, a mudança está enfrentando críticas pela maneira como esta sendo implementada na rotina dos estudantes.

A ampliação do prazo atende a solicitação de instituições que colaboram com o Ministério da Educação (MEC) na realização da consulta como: o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Fórum Nacional de Educação (FNE), o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (Foncede) e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed).

Por meio de uma carta conjunta, as entidades solicitaram ao ministro da Educação, Camilo Santana, a prorrogação da consulta, “a fim de que sejam garantidas as condições necessárias para aplicação de todos os instrumentos de escuta e a mais ampla participação social”.

