Começa nesta segunda-feira (13) a convocação dos candidatos que aguardam vaga em lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do 1º semestre de 2023.

Nesta fase, serão convocados estudantes que não foram selecionados na chamada regular e que manifestaram interesse em continuar no processo.

A convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino.

É importante que os candidatos acompanhem as convocações da lista de espera junto à instituição de ensino para a qual tenha manifestado interesse.

O Sistema de Seleção Unificada usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 para selecionar alunos que estudarão em universidades públicas.

Resultado: 28 de fevereiro

Matrículas: 2 a 8 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 28 de fevereiro a 8 de março

