Marcello Casal Jr./Agência Brasil - 15.02.2023 Sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) deve anunciar um reajuste médio de 40% para bolsas de pós-graduação em todo Brasil , segundo o a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ( Capes ), órgão de pesquisa do Ministério da Educação ( MEC ).

Os valores, que ainda em discussão, serão comunicados por Lula durante um evento nesta quinta-feira (16), no Palácio do Planalto.

De acordo com o Capes, a porcentagem de aumento dos benefícios vai ser diferente em cada modalidade de bolsa (mestrado, doutorado e pós-doutorado).

Veja os valores pagos mensalmente pela Capes e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ):

Mestrado: R$ 1.500,00

Doutorado: R$ 2.200,00

Pós-Doutorado: R$ 4.100,00

O reajuste reinvidicado por pesquisadores nos últimos anos foi um dos compromissos firmados pelo grupo de transição do governo de Lula.

O Capes teve um bloqueio de verbas pelo MEC no governo Bolsonaro, em 2022, e suspendeu o pagamento dos bolsistas.

No entanto, após pressão por parte dos pesquisadores afetados e do Supremo Tribunal Federal, o governo liberou R$ 210 milhões da entidade e possibilitou o depósito das bolsas.

