Valter Campanato/Agência Brasil - 01.02.2023 Manuel Palácios (foto) foi nomeado como presidente do Inep nesta 4ª feira.

O Diário Oficial da União divulgou nesta quarta-feira (1º) o nome de Manuel Fernando Palácios da Cunha Melo para o cargo de presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Palácios foi nomeado pelo atual presidente , Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ).

Anteriormente, Palácios já havia sido anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em 6 de janeiro, como novo presidente da instituição. Na época, Márcia Ângela também foi anunciada para a Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco). Ela também foi nomeada nesta quarta (1º).

Atualmente o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira é responsável pela elaboração de avaliações educacionais como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Quem é Manuel Palácios?

Manuel Fernando Palácios da Cunha Melo é, desde 1991, professor da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), em Minas Gerais. Durante o primeiro governo do atual chefe do Executivo, em 2002, Palácios diretor da Sesu (Secretaria de Educação Superior), que é vinculada ao MEC. Já durante o governo de Dilma Rousseff, ele foi secretário de Educação Básica. O professor chegou a participar de ações envolvendo as novas diretrizes da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.