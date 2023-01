MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Enem é reaplicado hoje e amanhã

Nesta terça (10) e quarta-feira (11), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) reaplica as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 . São contemplados pela medida os 3.200 participantes que tiveram pedidos de reaplicação aceitos pelo órgão.

Entre esses estudantes estão os que tiveram problemas para realizar o exame na data regular , realizadas em novembro do ano passado — quando cerca de 2,5 milhões de alunos de mais de 1.700 municípios fizeram o exame .

É possível encontrar as informações sobre os locais de prova na Página do Participante .

Por meio do Enem , o estudante consegue ter acesso a vagas no ensino superior, pelo Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ); a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos ( ProUni ); e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ).

Quem tem direito à replicação?

O prazo para os candidatos solicitarem a reaplicação da prova acabou em 25 de novembro .



Podiam solicitar reaplicação quem perdeu alguma das aplicações dos dias 13 e 20 de novembro, por problemas logísticos, como falta de energia no local de aplicação, ou sintomas de doenças infectocontagiosas, como Covid-19.

No caso de ausência por sintomas de doenças, o candidato precisou comprovar com um atestado médico. Em relação a problemas logísticos, as solicitações foram avaliadas de acordo com as possíveis intercorrências registradas.

Agora, quem faltou às provas por outras razões que não estão previstas no edital, não tem direito à reaplicação. Caso o participante tenha comparecido a apenas um dia, ele vai receber o boletim de desempenho individual, mas a pontuação só vai servir para autoavaliação de conhecimento.

Os resultados oficiais do Enem serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023 .

— Com informações de Agência Brasil

