Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.11.2022 Candidatos no local de prova para a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022

Nesta segunda-feira (02), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) publicou o calendário com o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) de 2023.

Segundo o Instituto, as inscrições irão ocorrer de 8 a 19 de maio de 2023. Já a aplicação das provas serão nos dias 5 e 12 de novembro. A divulgação dos gabaritos no dia 14 do mesmo mês, e o resultado do exame em 16 de janeiro de 2024.

De acordo com a portaria, as datas de realização das provas ainda podem ser alteradas "a critério do Instituto em decorrências da necessidade de ajuste das etapas inerentes à sua realização ou inviabilidade de alguma delas" . O edital do Enem 2023 ainda não foi divulgado.

Veja o calendário de reaplicação do Enem 2023 e a modalidade para pessoas privadas de liberdade (PPL):

Datas Enem PPL 2023:

Inscrições: 9 a 27 de outubro

Aplicação das provas: 12 e 13 de dezembro

Resultado: 16 de janeiro de 2024

Datas Reaplicação Enem 2023:

Aplicação das provas: 12 e 13 de dezembro

Resultado: 16 de janeiro de 2024

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.