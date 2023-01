Arquivo/Agência Brasil Encceja 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) publicou as próximas datas para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( Encceja ) em 2023, nesta segunda-feira (3).

O calendário para quem mora no exterior e para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa (PPL) também já foram divulgadas. Confira o cronograma:

Encceja regular

Inscrições: 22 de maio a 2 de junho

Provas: 27 de agosto

Resultado: 22 de dezembro

Encceja PPL:

Inscrições: 24 de julho a 4 de agosto

Provas: 17 e 18 de outubro

Resultado: 22 de dezembro

Encceja Exterior:

Inscrições: 17 a 28 de julho

Provas: 22 de outubro

Resultado: 22 de dezembro

Encceja Exterior PPL:

Inscrições: 17 a 28 de julho

Provas: 23 de outubro a 3 de novembro

Resultado: 22 de dezembro

