Marcos Santos/USP Imagens - 13.12.2022 Enem USP 2023 abre 2.917 vagas

O vestibular Enem USP 2023 está com inscrições abertas até o dia 11 de janeiro de 2023. O programa oferece 2.917 vagas para ingresso na universidade através do Exame Nacional do Ensino Médio .

Para se inscrever clique aqui .

Para participar do processo seletivo da Universidade de São Paulo ( USP ) é preciso que o candidato tenha concluído o Ensino Médio (ou conclua agora em 2022) - também é necessário ter feito as provas do Enem 2022 , já que o ingresso é através do exame.

Neste primeiro ano, a taxa de inscrição é de R$ 10, no entanto, a instituição oferece a possibilidade de isenção para alguns candidatos. Veja quais são:

inscritos no vestibular da Fuvest 2023;

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Vagas

Ao se candidatar, os estudantes podem concorrer a uma vaga em até três cursos de uma das áreas de conhecimento: Ciências Biológicas e da Vida (B); Ciências Exatas e Tecnológicas (E) e Ciências Humanas e Sociais (H).

A universidade oferece 2.917 vagas, sendo que 599 serão reservadas para candidatos na modalidade de Ampla Concorrência, 1.233 para estudantes de escola pública e 1.085 para estudantes autodeclarados preto, pardos ou indígenas.

Entre os diversos cursos ofertados, se destacam: as carreiras de Direito, Psicologia, Medicina e Engenharias.

Resultado

O resultado da primeira chamada da seleção esta previsto para ser divulgada no dia 17 de fevereiro de 2023. As matrículas poderão ser feitas entre os dias 22 e 27 do mesmo mês. Já a segunda chamada, será publicada no dia 1° de março, com matrículas nos dias 2 e 3 do mesmo mês.

Mais informações podem ser acessadas no edital e no site do vestibular .

