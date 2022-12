Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2022 Vestibular Fuvest

A primeira fase do vestibular da Fuvest levará cerca de 114.432 candidatos para realizar o exame que irá selecionar estudantes para Universidade da São Paulo ( USP ) neste domingo (4).

A instituição oferece, ao todo, 8.230 vagas: 4.961 de ampla concorrência e 2.173 vagas serão reservadas para candidatos de escola pública e 1.096 para candidatos de escola pública e PPI (pretos, pardos e indígenas).

Segundo o manual do canditato, o gabarito oficial será divulgado no mesmo dia a partir das 19h30 da noite.



A prova

Nesta primeira fase, o exame será composto por 90 questões de múltipla escolha. Elas estarão distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês – além de outras interdisciplinares.

O que levar para prova?

Os candidatos devem levar, obrigatoriamente:

Documento de identidade original com foto;

Caneta esferográfica azul;

Máscara cirúrgica ou N95;

Comprovante de vacinação com esquema vacinal completo (2 doses da Janssen e 3 das demais fabricantes).

Para o exame também será permitido o uso de lápis para rascunho, borracha, apontador e régua transparente. Alimentos leves e água poderão ser consumidos durante a prova, no entanto, o vestibulando terá que sair da sala para se alimentar.

O manual do candidato alerta para a proibição do uso de aparelhos celulares ou outros equipamentos eletrônicos, relógios do tipo smartwatch, corretivo líquido, lapiseira, caneta marca texto, bandana/lenço, boné, chapéu, ou outros.

Veja o cronograma da Fuvest 2023

Primeira fase: 4 de dezembro de 2022

Divulgação dos aprovados para a segunda fase e locais de prova: 16 de dezembro de 2022

Segunda fase: 8 e 9 de janeiro de 2023

Provas de habilidades específicas: 11 e 14 de janeiro de 2023

Divulgação dos aprovados: 30 de janeiro de 2023

Matrícula online da primeira chamada: 31 de janeiro a 6 de fevereiro de 2023

