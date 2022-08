Marcello Casal/Agência Brasil Prazo para fim de inscrições do Prouni foi adiado

O fim das inscrições para o Prouni foi adiado para a próxima sexta-feira, às 23h59. Segundo o ministro Victor Godoy, "uma das novidades para o candidato é o sistema de ranqueamento, que estará disponível a partir de hoje".

Nos últimos dias, estudantes reclamavam que a nota de corte parcial não estava sendo apresentada. Ela é utilizada para saber se o candidato está conseguindo ou não a vaga e ter a possibilidade de mudar a inscrição para um plano B antes do fechamento do prazo.

"A melhoria foi necessária devido à nova Lei nº 14.350/22, que ampliou o acesso de estudantes ao programa. Com o ranqueamento, conseguiremos atender com maior eficácia todos os candidatos", escreveu o ministro.

A lei citada pelo ministro abriu a possibilidade para que estudantes vindos de escolas privadas, mesmo sem bolsa, também pudessem concorrer a uma vaga do Prouni. Para isso, precisam comprar um limite de renda. Essa é a primeira edição do Prouni com a nova regra.

Para concorrer às bolsas integrais (100%), o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

O candidato também precisa ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas do Enem de 2019 e não pode ter tirado zero na redação.

Para se inscrever é necessário inserir os dados do cadastro (login e senha) realizado no portal de serviços do governo federal (acesso.gov.br). Se ainda não fez esse cadastro, ou fez, mas não lembra a senha, já é possível providenciar o cadastro ou a recuperação da senha.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.