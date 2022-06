Rovena Rosa/Agência Brasil - 15/09/2021 Pesquisa foi realizada com diretores da rede pública do Ensino Fundamental I, II e Médio de escolas de redes estaduais e municipais

A maior prioridade da educação nos próximos anos, na avaliação dos diretores de escolas públicas do país, é aumentar o salário dos professores. Essa foi a resposta de 45% dos gestores ouvidos por pesquisa Datafolha a pedido do Todos Pela Educação e Itaú Social. Ela foi seguida por promover programa de reforço para alunos (42%) e melhorar infraestrurura (28%).

O levantamento mostrou ainda que, embora mais da metade dos diretores de escolas públicas sejam designados apenas por indicação da secretaria de Educação, sem critérios técnicos, apenas 5% deles acreditam que esta é a melhor maneira de escolher um profissional para a função.

"É fundamental que as secretarias de Educação profissionalizem a forma com que escolhem seus diretores de escola. Esta é uma função altamente complexa, que demanda profissionais muito bem preparados. Critérios técnicos precisam ser considerados nessa escolha, como as próprias diretoras e diretores brasileiros afirmam. Junto a isso, investir na formação e ampliar o apoio dado à gestão escolar são medidas cruciais para a melhoria da qualidade do ensino público", afirma Gabriel Corrêa, líder de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação.

A pesquisa mostra também que 93% deles concordam (totalmente ou em parte) que os processos de seleção para a gestão escolar devem avaliar as competências técnicas dos candidatos.

"Além das capacidades no campo pedagógico, o cargo exige competências de gestão, dada a necessidade de liderar uma equipe e processos voltados para que os alunos estudem e se desenvolvam da melhor forma possível. Dirigir uma escola é gerir uma organização extremamente complexa. Além da seleção com base em critérios técnicos, é preciso que as secretarias de Educação preparem, acompanhem seu desempenho e assegurem que o incremento salarial associado ao cargo de direção seja compatível", afirma Angela Dannemann, superintendente do Itaú Social.

Com abrangência nacional, a pesquisa foi realizada com diretores da rede pública do Ensino Fundamental I, II e Médio de escolas de redes estaduais e municipais. Além da seleção para o cargo, os diretores foram ouvidos sobre diversos outros temas, como a satisfação com seu trabalho, a formação que já receberam, seu desenvolvimento profissional e sua relação com a secretaria de Educação para a qual trabalham.

O Datafolha ouviu 418 entrevistados, por telefone, em todo o país, numa amostra que respeita a distribuição de diretores com base nos dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

