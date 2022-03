Marcello Casal JR/Agência Brasil Começam inscrições para o Fies

Nesta terça-feira (8), começa o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2022 do primeiro semestre. A aplicação para o programa deve ser feita pelo próprio site do Fies até a próxima sexta-feira (11).

Os candidatos podem se inscrever em até três opções de curso em instituições privadas.

Por meio do programa do Ministério da Educação (MEC), o aluno consegue obter financiamento em cursos superiores não gratuitos em instituições privadas que façam parte do Fies.

Para se inscrever, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as edições de 2010 a 2021; obtido pontuação média nas cinco provas ou superior a 450 — além de nota superior a zero na redação; não ter participado da edição como "treineiro"; e ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos (R$ 3.636).





Confira o calendário do Fies:

Inscrições - 8 a 11 de março;

Resultados - 15 de março;

Complementar inscrição - 16 a 18 de março;

Convocação da lista de espera - 16 de março a 28 de abril (quem não foi selecionado anteriormente é incluído na lista de espera automaticamente).

