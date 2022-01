Reprodução Prefeitura de SP Prefeitura de SP anuncia cobertura de 95 quadras poliesportivas na rede municipal

O prefeito Ricardo Nunes e os secretários da Educação, Fernando Padula, e Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, anunciaram nesta quarta-feira (12), a cobertura de 95 quadras poliesportivas de unidades da rede municipal de São Paulo. No total, R$ 79,5 milhões serão destinados para as obras. As obras já foram iniciadas e estão previstas para serem finalizadas ainda no primeiro trimestre.

O investimento nas quadras poliesportivas será feito por meio do Programa Municipal de Cobertura de Quadras Esportivas das Unidades Escolares. Ele formaliza uma política pública destinada a melhorar os equipamentos educacionais e, dessa forma, ampliar sua utilização.

“A cobertura vai ser benéfica para os professores e estudantes, que além da prática de atividades físicas, poderão utilizar os espaços para outras ações pedagógicas”, afirma o secretário Fernando Padula.

O Programa vai permitir que os alunos da rede municipal tenham mais possibilidades de prática de atividades físicas em dias chuvosos, por exemplo. Outro ponto importante da reforma é que ela prevê a captação de água da chuva para reuso, tornando a escola mais sustentável.

Serão contempladas escolas que abrangem as 13 Diretorias Regionais de Educação da capital. Um dos critérios para a escolha é o fato de a escola não ter nenhuma quadra coberta.