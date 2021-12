USP/REPRODUÇÃO Fuvest 2022

A primeira fase do vestibular da Fuvest aconteceu no último domingo (12). Dado isso, agora é preciso saber quais são os próximos passos de quem avançou de fase e está mais perto de entrar na Universidade de São Paulo (USP).

No próximo dia 20 de dezembro será divulgada a lista de convocados para a segunda fase, os locais onde cada participante deve realizar a prova e as recomendações de biossegurança estabelecida pela fundação de vestibular.

Segunda fase

A lista de convocados estará disponível no site da Fuvest (www.fuvest.br). O participante deverá acessar a Área do Candidato e consultar sua convocação e seu local de prova.

A segunda prova da Fuvest acontecerá nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022, das 13h às 17h . Nesses dias, é importante estar com a documentação previamente arrumada para evitar problemas.

No dia 16 (domingo), a prova será de Português e Redação. No dia 17 (segunda-feira), a prova será de disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida.

Resultado da segunda fase

A primeira chamada acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2022. A divulgação dos resultados será feita pelo site da Fuvest (www.fuvest.br). A matrícula deverá ser feita no dia 14 de fevereiro das 8h até as 16h do dia 17 de fevereiro. Após a primeira lista, ainda haverá mais duas chamadas além da lista de espera.

A segunda chamada ocorrerá no dia 25 de fevereiro de 2022 também pelo site da Fuvest. A matrícula do participante que for aprovado na segunda lista deverá ser feita no dia 28 de fevereiro das 8h as 16h do dia 09 de março.

A divulgação da terceira chamada será no dia 07 de março de 2022. A matrícula deverá ser feita no dia 08 de março a partir das 8h até as 16h do dia 09.

Lista de espera

A manifestação de interesse na lista de espera estará disponível no dia 15 de março de 2022 das 8h até as 17h do dia 16 de março.

Leia Também

A primeira chamada para a lista de espera estará disponível no dia 25 de março de 2022 pelo site da Fuvest. A segunda chamada estará disponível no dia 04 de abril de 2022 e a terceira no dia 11 de abril.

Matrícula na USP

Segundo o site da Fuvest, todos os ingressantes da USP deverão confirmar sua matrícula pelo link encaminhado pelo email de cada aprovado. Ao abrir o link, o candidato deverá preencher os formulários eletrônicos de confirmação de matrícula e enviar a documentação exigida, nas datas estabelecidas no calendário, em formato digital (PDF,

JPG, PNG, GIF).

Recomendação de biossegurança

Assim como no vestibular passado, as recomendações sanitárias continuam as mesmas por conta da pandemia do novo coronavírus.

As medidas centrais incluirão:

- O uso de máscaras cobrindo nariz e boca;

- O distanciamento entre os candidatos;

- A disponibilização de álcool gel para higiene de mãos e álcool etílico para limpeza da mesa do candidato;

- A proibição de alimentação dentro das salas de aplicação de exame.

Não haverá aferição de temperatura para entrada nos locais de prova. Os candidatos que estiverem sintomáticos ou em casos suspeitos de COVID-19 são orientados a não comparecer ao exame.