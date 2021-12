USP/REPRODUÇÃO Fuvest 2022

A primeira fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) será aplicado neste domingo (12). Mais de 110 mil candidatos estão inscritos para esta etapa da prova, que será composta por 90 questões de múltipla escolha — cada uma com cinco alternativas, sendo apenas uma correta — divididas em oito disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português (incluindo Literatura) e Química.

Na primeira fase do exame, além do domínio de conceitos de disciplinas do Ensino Médio, é necessário ter familiaridade com o estilo da prova e prática na resolução de testes. O portal iG levantou, junto ao cursinho Etapa, quais são os conteúdos mais cobrados de cada disciplina e trouxe dicas de professores especializados em vestibulares. Confira:

Biologia:

Ecologia: 36%

Citologia: 27%

Genética: 18%

Botânica: 14,6%

Zoofisiologia: 4,4%

"É importante dominar o conteúdo programático da disciplina, assim como ter uma boa capacidade de leitura e de interpretação dos dados, esquemas e textos presentes nas questões de Biologia. Isso colaborará para os estudantes se saírem bem tanto na primeira quanto na segunda fase”, diz Daniel Berto, coordenador de Biologia do Etapa.

Geografia

Geografia Geral: 60%

Geografia do Brasil: 30%

Geografia Regional do Mundo: 10%

“A Fuvest, assim como os vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), conta com uma grande abrangência de assuntos do programa disciplinar do Ensino Médio, abordando aspectos socioculturais, regionais, naturais, humanos, geopolíticos, físicos, econômicos e ambientais do Brasil e do mundo. Além disso, esses exames exigem habilidades analíticas e de compreensão para a leitura de gráficos, mapas, tabelas e textos em prosa e poesia, por exemplo”, destaca Omar Fadil Bumirgh, coordenador de Geografia do Etapa.



História:



Brasil Colônia: 20%

Brasil Monarquia: 20%

Brasil República: 20%

História Antiga: 10%

História da América: 10%

História Contemporânea: 10%

História Moderna: 10%

“Para ter um bom desempenho nas questões dessa disciplina, é fundamental elaborar um plano de estudos que lhe permita ter contato com todas as partes do seu conteúdo programático. Uma dica é organizar uma linha do tempo sobre a História Geral e outra a respeito da História do Brasil, a fim de registrar os marcos temporais e as palavras-chave de cada tópico”, afirma Tomas Wisiak, coordenador do curso.

Inglês

Interpretação de texto: 100%

“A principal dica para se sair bem nas questões de Inglês da Fuvest é praticar a leitura de diversos gêneros textuais originalmente escritos nesse idioma, como artigos sobre meio ambiente, letras de música e poemas. Estudar os principais temas gramaticais também ajudará os estudantes, mas desenvolver o vocabulário é o grande segredo para se obter um resultado positivo nesse exame”, afirma Bruno Cocchini, professor de Inglês do Curso Etapa.

Física

Mecânica: 37%

Eletricidade: 27%

Ópticas/Ondas: 18%

Física Moderna: 9%

Termologia: 9%

“A Fuvest é um dos vestibulares mais consolidados do país. Por isso, sua estrutura não costuma sofrer grandes variações entre uma edição e outra. Logo, resolver provas anteriores é uma estratégia bastante eficiente. Os candidatos também devem investir em uma formação sólida nos conceitos básicos mais importantes da disciplina, principalmente na Eletricidade e na Mecânica”, destaca Alexandre Lopes Moreno, coordenador de Física do Curso Etapa.





Matemática

Álgebra: 54%

Geometria Analítica: 39%

Geometria: 7%

“Priorizar os assuntos mais cobrados em cada exame trará mais segurança para os vestibulandos na hora da prova. Além disso, vale destacar que a Matemática, assim como toda disciplina operacional, deve ser estudada em paralelo com a resolução de exercícios. A leitura da teoria é importante, mas não suficiente para que os estudantes adquiram a capacidade de saber quais são os melhores caminhos para chegar a determinada resposta”, reforça Alexandre Borges, coordenador de Matemática do Curso Etapa.

Português

Interpretação de texto: 37%

Literatura: 32%

Gramática: 26%

Redação: 5%

“Os estudantes que forem de texto prestar a Fuvest 2022 devem estar cientes de que irão encontrar uma prova bem elaborada, que avaliará a capacidade de raciocínio e o estabelecimento de conexões entre textos verbais e não verbais. Por isso, é fundamental ler os enunciados com muita atenção para entender o que se pede e, principalmente, quais são os limites da questão”, indica Heric Palos, coordenador de Língua Portuguesa e de Literatura do Curso Etapa.

Química

Físico-Química: 27%

Química Geral: 27%

Química Orgânica: 27%

Estrutura da matéria: 19%

“A principal dica para se sair bem nas questões dessa disciplina é fazer o simples bem feito! A prova de Química da Fuvest possui um alto grau de dificuldade, exigindo não só um conhecimento químico, como também a capacidade de analisar fenômenos cotidianos, o que exige um domínio global do programa dessa matéria”, explica Israel Almeida, coordenador de Química do Curso Etapa.