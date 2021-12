Reprodução Haddad acusa Bolsonaro de "destruir" o Prouni após medida provisória

O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT), criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) em suas redes sociais e o acusou de "destruir o Prouni". O julgamento do petista baseia-se na edição de uma medida provisória que amplia o acesso de estudantes da rede privada ao programa federal.

Hoje, por MP, Bolsonaro começa a destruir o Prouni. Um dos programas que eu mais me orgulho de ter concebido, junto com minha companheira Ana Estela. Quase 3 milhões de jovens, pobres, pretos e periféricos beneficiados. A Câmara deveria devolver para o Planalto esse lixo. Nojo!!! — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) December 7, 2021





"Bolsonaro começa a destruir o Prouni. Um dos programas que eu mais me orgulho de ter concebido, junto com minha companheira Ana Estela", publicou Haddad. "A Câmara deveria devolver para o Planalto esse lixo. Nojo", afirmou o possível pré-candidato ao governo do estado de São Paulo.

O Programa Universidade para Todos (Prouni) foi elaborado por Fernando Haddad durante sua passagem pelo Ministério da Educação. Segundo o petista, quase três milhões de pessoas entraram nas universidades utilizando o programa.





Atualmente, apenas alunos da rede pública de ensino - ou quem fez o ensino médio em escola particular através de bolsa - podem se inscrever no Prouni. Com a publicação da medida provisória , esudantes da rede privada - ou que tiveram bolsa parcial - passarão a ter acesso ao benefício.