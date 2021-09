Divulgação/Prefeitura São Paulo Foto de arquivo de creche em São Paulo

Creches e unidades escolares públicas e privadas que atendem bebês e crianças de 0 a 3 anos na cidade de São Paulo podem retomar 100% do atendimento presencial a partir desta quarta-feira.

A liberação foi anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), em entrevista coletiva no dia 29 de agosto.

Em 2 de agosto, o limite de atendimento das escolas em São Paulo foi ampliado, de acordo com a capacidade física de cada unidade, respeitando o distanciamento de um metro entre um aluno e outro. No entanto, as creches foram exceção, e estavam autorizadas a atender até 60% das crianças, sem esquema de revezamento.

Segundo a prefeitura, a ampliação ocorre embasada pelas decisões das autoridades de Saúde e da Vigilância Sanitária. As escolas devem garantir o cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção, como uso de máscaras, álcool gel, e higienização dos ambientes.

Os estudantes que compõem o grupo de risco devem permanecer em atendimento remoto, informa a prefeitura, e o retorno presencial ainda é facultativo.

A rede municipal de São Paulo atende 345 mil bebês e crianças, matriculados em 2,8 mil unidades escolares.