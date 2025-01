Reprodução Wilson Pedroso apresenta o podcast "Política Real", em parceria com o Portal iG, toda quinta-feira, às 19h

A Realtime Big Data, uma das principais empresas de pesquisa e análise de dados do Brasil, tem o prazer de anunciar a chegada de Wilson Pedroso como novo sócio estratégico.

Reconhecido experiente estrategistas do mercado político e eleitoral brasileiro, Pedroso une forças com o cientista político Bruno Soller, referência no setor e sócio da Realtime Big Data, para consolidar a liderança da empresa no mercado de inteligência de dados.

Com mais de 30 anos de atuação em campanhas eleitorais e gestão pública, Wilson Pedroso traz em sua bagagem uma visão estratégica diferenciada e um histórico de vitórias em diferentes esferas do poder público.

“Minha parceria com a Realtime Big Data, ao lado de Bruno Soller, representa uma oportunidade única de unir expertise em análise de dados com estratégias práticas para transformar os desafios dos clientes em soluções reais e vencedoras,” afirmou Pedroso.

Para Bruno Soller, cientista político e um dos nomes mais influentes no segmento de pesquisas e análises políticas, a chegada de Pedroso eleva ainda mais o patamar da empresa.

“Wilson Pedroso traz uma experiência prática que complementa a excelência técnica da Realtime Big Data. Essa união reforça nossa capacidade de oferecer as melhores soluções do mercado, conectando ciência de dados, estratégia política e resultados mensuráveis,” destacou Soller.

Essa parceria estratégica visa consolidar a Realtime Big Data como líder nacional em pesquisas direcionadas, análise de tendências e inteligência de mercado, atendendo setores públicos e privados com tecnologia avançada e insights personalizados.





Sobre Wilson Pedroso

Wilson Pedroso é estrategista político e consultor eleitoral com MBA nas áreas de Gestão e Marketing. Coordenou importantes campanhas políticas, entre elas as de Bruno Covas, João Doria, Rodrigo Garcia e Pablo Marçal.

Além disso, ocupou diversos cargos na área pública, entre eles o de Secretário do Estado de São Paulo. Pedroso ainda é autor do livro "Vencer a Eleição – Como construir uma campanha competitiva, do planejamento à vitória”, lançado no ano passado em coautoria com o jornalista Luciano Suassuna.