Coronel Henguel é o convidado do 'Política Real Podcast'





Apresentado pelo analista e consultor eleitoral Wilson Pedroso, o ‘Política Real’ recebe para um bate-papo personalidades da política e pessoas com histórias inspiradoras. Neste episódio, o convidado é o Coronel Henguel, secretário da Casa Militar e chefe da Defesa Civil do Governo de São Paulo, que discutiu sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil, segurança pública e muito mais.

Durante o bate-papo, Henguel enfatizou a evolução das atividades criminosas e a necessidade da polícia em se adaptar rapidamente a essas novas dinâmicas. Ele destacou que, no passado, as pessoas sentiam-se mais seguras em áreas rurais, mas hoje o crime atravessou fronteiras e se espalhou para todas as regiões, especialmente com o surgimento de novos tipos de violência, como o chamado "novo cangaço".

"A polícia tem que evoluir com o crime, entender o risco ali [...] a gente nunca pode ficar atrás da criminalidade", afirmou o secretário da Casa Militar e chefe da Defesa Civil do Governo de São Paulo.

Se armar a sociedade, a criminalidade diminui?

Em relação ao tema do armamento da sociedade, o coronel demonstrou uma posição cautelosa. "Eu acho que tem que armar a polícia, é fortalecer os sistemas de segurança do estado. [...] Muitas vezes, nem todo mundo tem condições psicológicas, técnicas [para portar armas]", disse ele, destacando que o equilíbrio deve prevalecer quando se discute a segurança e o porte de armas.

A entrevista completa pode ser conferida no canal 'Política Real Podcast', apresentado por Wilson Pedroso. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 19h, no YouTube e no Portal iG.