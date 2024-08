Wilson Pedroso

Wilson Pedroso é consultor eleitoral com mais de 30 anos de experiência em campanhas políticas e na gestão pública. Coordenou importantes campanhas políticas como as de João Doria, Bruno Covas e Rodrigo Garcia, e por meio de suas consultorias já orientou inúmeros políticos de várias regiões do país no desenvolvimento estratégico de campanhas. Além disso, comandou a Secretaria Particular do Estado de São Paulo entre os anos de 2019 e 2022 e foi prefeito regional da região de Sapopemba e Vila Prudente na capital, entre outros cargos que ocupou na administração pública. Em 2023, lançou o projeto Política Real Podcast, onde recebe grandes lideranças do país como Michel Temer, Ricardo Nunes, Alexandre Baldi, entre outros. É colunista fixo no Portal IG e na Rádio Capital.