dw Manifestações em Paris, em novembro de 2026.

A onda de imigração francesa dos últimos anos é perceptível em praticamente todos os aspectos da vida em Israel. Nos serviços públicos, os sistemas automáticos passaram a oferecer a opção em francês. O croissant tornou-se uma opção na maioria dos cafés e padarias. Restaurantes franceses proliferaram nas cidades preferidas pelos imigrantes, como Tel Aviv, Jerusalém, Natânia (a Riviera Francesa local) e Ra'anana.

A cantora Yuval Raphael, que representou Israel no Eurovision de 2025 — competição musical europeia da qual o país participa por um motivo inexplicável —, interpretou uma canção com trechos em francês. Na versão deste ano, Noam Bettan, filho de franceses, cantou uma música inteiramente nesta língua. Ambos ficaram em segundo lugar.

Antes a guerra do que o antissemitismo

A crescente presença francesa em Israel, no entanto, não tem nada a ver com preferências culturais. Desde 2023, cresce o número de judeus franceses que preferem viver em Israel, mesmo em plena guerra, a enfrentar o antissemitismo em seu país de origem.

World Jewish Congress Família francesa chega a Tel Aviv





Apesar de representarem apenas 1% da população francesa, eles foram alvo de 53% dos atos antirreligiosos registrados no país em 2025. Entre 2023 e 2025, a imigração anual de judeus franceses para Israel triplicou.

Em julho de 2024, a Comissão de Imigração e Diáspora do Parlamento israelense divulgou uma pesquisa que indicava que 68% dos judeus franceses declaravam não se sentir mais seguros na França. A insegurança, vale destacar, é anterior ao massacre perpetrado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 e à guerra que se seguiu.

Segundo o demógrafo Sergio DellaPergola, entre 90 mil e 120 mil judeus emigraram da França entre 2000 e 2022 para Israel e outros destinos.

Décadence avec élégance

Neste último mês, a degradação da França, que há pelo menos uma década preocupa sua comunidade judaica, ganhou repercussão mundial. As manifestações violentas que tomaram as grandes cidades, desfiguraram monumentos históricos e se espalharam para nações vizinhas expuseram a ampla crise enfrentada pelo país. Com a economia em frangalhos e a imigração descontrolada, entre outros aspectos, o Estado perdeu completamente sua autoridade e enfrenta uma onda acelerada de radicalização política.

Com o respaldo das declarações populistas infelizes do presidente francês Emmanuel Macron, o antissemitismo, disfarçado de antissionismo, ganhou ímpeto. A onda de ódio assusta especialmente os judeus. No entanto, muito mais do que isso, evidencia um momento histórico perigoso, no qual o Estado se mostra incapaz de proteger suas minorias e de garantir a segurança e a liberdade de todos os componentes de sua sociedade.

O alerta de Jonathan Sacks

Um dos intelectuais contemporâneos que mais claramente associaram o crescimento do antissemitismo à deterioração da sociedade no Velho Continente foi o rabino e teólogo britânico Jonathan Sacks. Figura de destaque na Grã-Bretanha como líder comunitário e por sua atuação em prol do diálogo interreligioso, ele recebeu o título de Sir em 2005 e tornou-se membro vitalício da Câmara dos Lordes em 2009.

Site The Rabbi Sacks Legacy O rabino Jonathan Sacks em encontro com o papa.





Em setembro de 2016, durante um discurso no Parlamento Europeu, Sacks alertou para o ressurgimento do antissemitismo e para suas consequências para as democracias europeias. Falecido em 2020, ele deixou reflexões especialmente importantes em tempos em que judeus voltaram a ser assassinados em todo o mundo em razão de sua identidade: em 2025, foram 20 vítimas fatais, o maior número em mais de três décadas.

“O ódio que começa com os judeus nunca termina com os judeus. Não apenas os judeus sofreram sob Hitler. Não apenas os judeus sofreram sob Stalin. Não apenas os judeus sofreram sob o Estado Islâmico, a Al-Qaeda ou a Jihad Islâmica. Estamos cometendo um grande erro se pensarmos que o antissemitismo ameaça apenas os judeus. Ele é uma ameaça, antes de tudo e além de tudo, à Europa e à liberdade que ela levou anos para conquistar.”

Ou seja, o antissemitismo serve, segundo Sacks, como um alerta para a sociedade como um todo. O antissemitismo nunca afeta apenas a segurança dos judeus, mas evidencia a incapacidade das democracias de preservar seus próprios valores.

“O surgimento do antissemitismo em uma cultura é o primeiro sintoma de uma doença, um sinal precoce do colapso coletivo. Se a Europa permitir que o antissemitismo se alastre, será o começo do fim da Europa.”

Hoje, dez anos depois daquele discurso, os judeus franceses aceleraram o ritmo de sua retirada. Não é um bom sinal, assim como não foi em outros momentos da história.

Jonathan Sacks encerrou seu discurso com um alerta: “O ódio que começa com os judeus nunca termina com os judeus. É preciso deter isso agora, enquanto ainda há tempo.”

O discurso integral, em inglês, está disponível no site oficial do rabino Jonathan Sacks (link ao final do texto).

https://rabbisacks.org/videos/mutating-virus-understanding-antisemitism/