Redação DW Em Paris, cerca de 24 mil manifestantes foram às ruas

A polícia francesa deteve 219 pessoas durante protestos contra o alto custo de vida e em defesa de uma melhor educação realizados neste sábado (15/11), segundo o Ministério do Interior francês.

Neste quinto sábado seguido de manifestações, foram registrados incidentes em cidades como Marselha, Grenoble e Lyon, onde manifestantes incendiaram lixeiras e lançaram objetos contra a polícia. Em Paris, Bordeaux e Nantes, a polícia utilizou gás lacrimogêneo após alguns participantes terem lançado fogos de artifício, entre outros incidentes. De modo geral, entretanto, a situação permaneceu sob controle, informou o ministério. Dez policiais sofreram ferimentos leves.

Em Paris, 24 mil protestaram

Cerca de 106 mil pessoas participaram das manifestações em todo o país. Somente em Paris, 24 mil foram às ruas. Ao todo, ocorreram 137 atos, de acordo com dados oficiais. Os organizadores estimam que o número de participantes tenha ficado em torno de 200 mil.

Segundo o ministério, menos pessoas aderiram aos protestos em comparação com o fim de semana anterior, quando 146 mil manifestantes participaram de atos em todo o país.

Há um mês, 565 mil pessoas foram às ruas, em meio a tumultos violentos, saques e episódios de violência ocorridos nas margens das manifestações.

Em Paris, parte dos protestos foi direcionada contra um projeto de lei que prevê maior proteção legal para policiais que utilizem suas armas. Outros manifestantes reivindicavam melhores condições no sistema educacional, mais direitos para as crianças ou, de forma mais ampla, uma França melhor.

Movimento começou em escolas secundárias

O movimento de protesto teve origem em escolas secundárias, onde estudantes vêm exigindo há semanas mais professores, recursos para a reforma de prédios deteriorados e o fim de injustiças no sistema educacional.

Em meados de outubro, os protestos se uniram às manifestações contra o aumento do custo de vida, incluindo convocações feitas pelo movimento dos Coletes Amarelos.

Embora o número de participantes tenha diminuído, isso não significa o fim dos protestos relacionados às condições sociais. Os sindicatos voltaram a convocar uma greve para a próxima terça-feira.

md (AFP, DPA)