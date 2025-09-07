Combatentes das Forças de Defesa de Israel (IDF)
Combatentes das Forças de Defesa de Israel (IDF)

Em breve, Israel completará dois anos de sua guerra mais longa. Por isso, uma notícia divulgada hoje no noticiário local deixou a população sem fôlego ao afirmar que entre 20 e 23 mil combatentes do Hamas ainda lutam em Gaza. Como isso seria possível, se Israel anunciou ao longo dos meses a morte de milhares de terroristas?

A explicação está no ritmo alucinante do recrutamento de novos combatentes na Faixa de Gaza. Segundo um relatório apresentado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa, há cerca de 9 mil terroristas que combatem sob a bandeira do Hamas, 4 mil sob a da Jihad Islâmica e outros 7 a 10 mil atuando de forma independente. São pessoas que, na maioria das vezes, recebem treinamento mínimo (quando tanto). Muitos deles têm menos de 16 anos.

Três razões principais ajudam a entender esse fenômeno. Conhecê-las é essencial para compreender as ações e objetivos de Israel.

Hamas controla absolutamente tudo o que acontece em Gaza — em todas as esferas administrativas, políticas e sociais. A população, sob controle de um governo islamista, apresenta basicamente três perfis que se entrecruzam: os que o apoiam por necessidade financeira, por ideologia ou por medo.

Questão econômica


No início da guerra, Israel interrompeu o fluxo de financiamento externo do Hamas. Desde então, a ajuda humanitária tem sido sua principal fonte de renda, usada inclusive para “pagar” os combatentes. Justamente para enfraquecer essa estratégia, Israel e Estados Unidos criaram a Gaza Humanitarian Foundation, fundação privada que distribui diretamente a ajuda humanitária à população, restringindo — mas não impedindo completamente — que o Hamas a desvie.

Cultura do terror


O Hamas é um grupo islamista que usa o terrorismo como ferramenta política e militar, e a destruição de Israel está registrada em seu estatuto. Diferentemente do Hezbollah, no Líbano, ou do Talibã, no Afeganistão, o Hamas está completamente entranhado na população local.

O sistema de educação foi o principal canal de disseminação de sua ideologia, construída em torno da destruição do Estado de Israel. O jihadismo funciona como um culto à morte: promete aos combatentes recompensas no além e glorifica os mártires que sacrificam a vida em atentados suicidas ou em guerras contra um inimigo muito mais poderoso.

O medo como arma


Além do fanatismo religioso, há também o terror interno: é assim que o Hamas governa Gaza. São comuns castigos físicos severos e sentenças de morte aplicadas à população palestina, sem julgamento ou direito de defesa. Na semana passada, foi divulgado um  vídeo recente que mostra terroristas do Hamas espancando comerciantes locais e são frequentes notícias da execução sumária de palestinos acusados de "traição".

Meses atrás, quando Israel ofereceu somas milionárias por informações que levassem à localização de reféns, nem um único palestino se apresentou — mesmo diante da promessa de anonimato e da inclusão do informante e de sua família em um programa de proteção fora da Faixa de Gaza. Fica a dúvida: a motivação é fruto da ideologia ou do medo?

Seja como for, Israel e os Estados Unidos estão há tempos em campanha pela desmobilização da UNRWA, o braço da ONU que atende exclusivamente aos palestinos e que, por meio do sistema de educação, ajudou a consolidar essa mentalidade destrutiva.

Infelizmente, todas essas reflexões são apenas constatações que não garantem a Israel a certeza de vitória e não respondem à pergunta do título desta crônica — mesmo dois anos após o início da guerra. 

