Como o lixo pode virar luxo na televisão brasileira

Luiz André Ferreira

Luiz André Ferreira é graduado em comunicação social com ênfase em jornalismo pela Faculdade Hélio Alonso (FACHA), mestre em projetos sociais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ) e mestre em História, política e bens culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de história Contemporânea da FGV. Também se especializou em docência do ensino superior pela UCAM (Universidade Cândido Mendes). Tem passagens pelas rádios CBN, Tupi e Eldorado, as TVs Bandeirantes, Educativa e Canal 21, além dos jornais Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil, Agência Reuters, entre outros. No iG, assina a coluna Responsabilidade.com.