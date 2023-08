Divulgação Projeto de ecobarreira na Baía de Guanabara

O Brasil mais uma vez entra para o calendário mundial da bioeconomia com a 11ª edição do Green Rio/Green Latin America, que acontece no Rio de Janeiro, entre 31 de agosto e 2 de setembro.

Com o foco na conexão entre natureza e tecnologia, o evento consolida o Brasil no cenário global. Esta edição apresenta iniciativas que vão desde a despoluição da Baía de Guanabara até a valorização da agricultura orgânica e da economia azul.

Ecoconsciência em ação

Uma inovação marcante na edição deste ano é a ecobarreira montada com a tecnologia HRios Inteligente. Pela primeira vez, o encontro utiliza uma estação ambiental para monitorar, coletar e armazenar resíduos sólidos em rios e afluentes.

Essa iniciativa, movida por energia 100% renovável, visa despoluir a Baía de Guanabara, alinhando-se à visão do Green Rio de combinar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental.

Economia azul

A edição de 2023 também destaca a economia marinha, abordando o desenvolvimento sustentável dos recursos costeiros.

Além disso, promove o intercâmbio entre Brasil e Alemanha, evidenciando a crescente busca por iniciativas que diminuam a influência global de nações como Rússia e China.

O Green Rio reúne atores estratégicos em painéis sobre clima, descarbonização e finanças verdes, evidenciando a importância da colaboração global para enfrentar os desafios ambientais.

Inovação e Interação

Além das discussões e expositores, o Green Rio proporciona interatividade. Máquinas de reciclagem vão permitir aos visitantes testemunhar o processo de reciclagem ao vivo.

Já o domo geodésico, concebido pelo Laboratório Criativo do Instituto Amazônia 4.0, combina ancestralidade e futurismo. Essa estrutura oferece experiências imersivas, revelando a transformação da amêndoa de cacau em chocolate, destacando o valor agregado à produção sustentável.

Parcerias Internacionais

Com mais de 90 expositores, o Green Rio reafirma sua posição como plataforma de negócios sustentáveis. Desde sua primeira edição em 2012, o evento evoluiu, reunindo representantes da economia verde e do setor orgânico. A parceria internacional se fortalece, com países como Áustria, França, Estados Unidos e Alemanha unindo esforços para promover um futuro mais sustentável.

O Green Rio 2023 traz um convite claro: conectar a natureza à inovação, demonstrando que o equilíbrio entre a prosperidade econômica e a preservação ambiental é fundamental para garantir um futuro próspero e saudável para todos.