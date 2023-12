Divulgação "Nesse Natal, o melhor presente é a sua solidariedade"





No rastro do documentário da Globoplay sobre o criador - o sociólogo Herbert de Souza, a campanha "Natal sem Fome" tem angariado cada vez mais apoio de empresas. Após a Coca-Cola e o iFood, agora a vez do Mercado Livre unir-se à causa da ONG Ação da Cidadania, que celebra seu 30º aniversário.

Um dos elementos emblemáticos do Natal é a magia associada à distribuição de presentes pelo Papai Noel. Contudo, nem todas as crianças têm o privilégio desse momento. Muitas pertencem ao grupo abaixo da linha de pobreza e são beneficiadas pela campanha "Natal sem Fome".

Agora, cada brinquedo vendido na plataforma destina R$ 1 para a compra de alimentos distribuídos pela ONG fundada por Betinho. Além da criação de uma página dedicada, a empresa incentivou a adesão das marcas Estrela, Candide, Mega Compras, Planeta do Bebê, Tutti e ShopMulti no projeto.

Assim, o lema escolhido para a campanha deste ano é: "Nesse Natal, o melhor presente é a sua solidariedade" , enfatizando a importância do voluntariado no combate à fome que afeta milhões de crianças.





É possível também realizar contribuições em dinheiro diretamente à ONG Ação da Cidadania por meio do Mercado Pago. Através do botão "Doar" no aplicativo, os usuários têm a oportunidade de ajudar não apenas a Ação da Cidadania, mas também outras organizações sociais, causas e projetos sociais.

Quanto à parceria entre a Coca-Cola e o iFood, ela se estende até 25 de dezembro. Essas duas empresas dobram as doações feitas pelos consumidores na plataforma de alimentos, e o montante será destinado às 40 instituições parceiras da Ação da Cidadania, responsáveis por distribuir as cestas de Natal em todo o Brasil.

"Em cada lar que a alimentação alcança, uma família ganha mais um motivo para sorrir e prosseguir", destaca Kiko Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.