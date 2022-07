Reprodução: Reclamar adianta Todo MEI precisa emitir nota fiscal?

Sou micro empreendedor individual e tenho um estúdio de tatuagem com três funcionários. Minha dúvida é se todo MEI é obrigado a emitir nota fiscal? Paulo Dias - Tijuca



O consultor tributário Francisco Arrighi explica que o MEI pode contratar apenas um empregado e essa pessoa deve ter acesso a todos os direitos trabalhistas. A contratação e pagamento são feitos da mesma forma de uma empresa de maior porte, mas o pagamento é de até um salário-mínimo ou de um valor dentro do piso salarial da classe.



“Em relação à emissão de nota fiscal, sim, deve emitir o documento, visto que um tatuador é um prestador de serviços e em caso de MEI, possui CNPJ para tal”, orienta o consultor tributário.



Vale lembrar que como MEI, você terá a garantia de recebimento de benefícios previdenciários e poderá acessar serviços financeiros, como: conta bancária jurídica, máquina de cartão e acesso a crédito.



Vale lembrar que como MEI, você terá a garantia de recebimento de benefícios previdenciários e poderá acessar serviços financeiros, como: conta bancária jurídica, máquina de cartão e acesso a crédito.

Não se esqueça de manter em dia suas obrigações como MEI. Entre elas, o pagamento mensal do boleto DAS e da declaração anual de faturamento DASN



