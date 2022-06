Reprodução: Reclamar adianta O que mudou para quem é MEI?

Rio - "Sou MEI há três anos e fiquei um pouco confuso com as novas regras de segurança impostas pelo governo federal. Gostaria de saber o que mudará com esta nova categoria? O que eu preciso fazer para me enquadrar?" André Morais - Cachambi.



O consultor tributário Francisco Arrigui esclarece que o Projeto de Lei que altera algumas regras e aumenta o limite de faturamento para R$ 130.000,00 ainda está em tramitação assim como a criação de diversas outras atividades autônomas. Contudo, como a medida ainda está em tramitação, o teto de faturamento para quem está inscrito como MEI (Micro empreendedor individual) continua em R$ 81.000,00. “A alteração que tivemos para esse ano foi à criação da nova atividade de caminhoneiros autônomos que, agora, também podem se formalizar como MEI”, explica Francisco Arrighi.

Vale ressaltar, que a empresa MEI pode ter somente um empregado também regularizado, ganhando até um salário mínimo mensal ou o piso da categoria, salientam os advogados do serviço www.reclamaradianta.com.br.

