Sou uma pessoa com deficiência física e gostaria de saber se eu tenho direito a isenção do IPVA. Francisco Araújo - Méier

Segundo o advogado Fábio Ferraz, especialista em Direito Tributário, tem direito à isenção de IPVA no Rio de Janeiro todos os cidadãos com deficiência física, visual, intelectual ou autismo, sendo que para a obtenção da isenção, o contribuinte deve obter junto a um médico habilitado, um laudo que ateste sua deficiência e o CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) no qual está enquadrado.

O advogado explica que depois, o contribuinte deve ir à Secretaria da Fazenda e abrir um processo administrativo. Essa solicitação pode ser feita através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), onde o estado vai analisar o pedido e documentos. “É importante que a pessoa com deficiência esteja atenta ao que diz a Lei 2.877/97 em relação ao valor do veículo, que não pode ser superior a R$ 70 mil, para veículos usados ou novos, se importados”, pontua o especialista.

A aquisição pode ser feita por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal

