Reprodução Advogado Mateus Terra

Estou comprando um imóvel e tenho dúvidas: a Caixa parcela a entrada do imóvel caso eu não tenha FGTS ou recursos próprios? Quando vou fazer a visita à obra, em caso de imóvel na planta, é de praxe só podermos ver o apartamento decorado e não visitar o imóvel que estou comprando e nem à área de lazer? (Magali Alves, Pechincha).



Quanto ao valor de entrada do imóvel, o advogado Mateus Terra explica que nenhum banco financia esse valor. “Para adquirir um imóvel, é necessário que o comprador tenha um valor mínimo, a ser abatido na entrada do imóvel, já que a garantia que o banco tem é o próprio imóvel. Em caso de não pagamento, o banco leva o imóvel à venda e recebe o valor para abater da dívida”, pontua o especialista.

Sobre a visitação, caso o imóvel esteja ainda em construção, é comum ter limitações às áreas que os visitantes têm acesso, segundo Mateus Terra. A limitação da visita ocorre por questões de segurança.

Vale lembrar que quanto maior a o valor de entrada, menor será o prazo de pagamento e consequentemente os juros cobrados, salienta o advogado Átila Nunes, do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.

