Ricardo Stuckert Lula ao lado de oficiais-generais e o ministro Múcio





Nesta sexta-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará presente no evento de celebração do Dia do Exército Brasileiro. A participação de Lula foi orientada pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, como parte de uma estratégia para manter uma relação positiva com as Forças Armadas do país.

A cerimônia acontecerá no Quartel-General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília (DF). Durante o evento, Lula entregará condecorações da "Ordem do Mérito Militar" e a "Medalha Exército Brasileiro" para autoridades e instituições civis e militares que tenham prestado relevantes serviços à instituição.

A presença de Lula no evento tem como objetivo transmitir uma mensagem de "paz" e "defesa da democracia", reforçando a importância de uma relação harmônica entre o governo e as Forças Armadas.

A estratégia visa também evitar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) utilize a imagem das Forças Armadas para ganhos políticos, especialmente em um ano de eleição municipal.

Apesar de lideranças da esquerda discordarem do comportamento de Lula e do conselho de Mucio, que consideram um gesto de "perdão" após o apoio de muitos militares ao governo Bolsonaro, o Palácio do Planalto solicitou respeito à decisão do presidente.

A justificativa é que Lula busca atingir um eleitorado mais conservador ao participar de eventos ligados ao Exército.

