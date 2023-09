Reprodução Ministro Fernando Haddad





O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), encontra-se em meio a uma intensa disputa com André Fufuca (PP-MA) pela responsabilidade sobre a regulamentação das apostas esportivas no Brasil.

Desde sua chegada ao governo, Haddad tem liderado esforços para criar uma equipe dedicada à elaboração do texto que regulamentará as apostas esportivas no país. Ao longo do ano, esse grupo de trabalho manteve diálogos com figuras de destaque no setor, buscando acordos que beneficiassem tanto o governo federal quanto o mercado.

No entanto, o Centrão reivindicou o "Ministério do Esporte turbinado" como parte das negociações políticas. Uma das concessões para agradar o PP, partido de André Fufuca, o novo ministro da área, foi a oferta das apostas esportivas.

Entretanto, operadores do mercado de apostas entraram em contato com o ministro Fernando Haddad para expressar sua oposição à transferência da responsabilidade para Fufuca. Além disso, funcionários do Ministério da Fazenda que têm trabalhado e estudado o tema desde o início do ano afirmaram que não participarão da mudança de pasta.

Existe uma grande preocupação por parte do mercado de que todo o trabalho realizado até o momento seja invalidado, e as negociações tenham que recomeçar do zero sob a supervisão de outros profissionais.





Fernando Haddad tem trabalhado internamente para impedir que a regulamentação das apostas esportivas seja transferida para a alçada de Fufuca. O ministro apresentou alternativas, mas a decisão final caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que só tomará uma posição na próxima semana. Nesse ínterim, tanto Haddad quanto Fufuca continuarão argumentando em busca de uma vitória na disputa.

O governo tem a expectativa de arrecadar aproximadamente R$ 2 bilhões com as apostas esportivas a partir de 2024, o que torna o tema altamente relevante no atual cenário político e econômico do país. A decisão sobre quem terá a responsabilidade pela regulamentação das apostas esportivas deve ser anunciada em breve.